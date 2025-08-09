Tadic parayı seçti

Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmesi sona erdikten sonra Sırbistan'a dönen Dusan Tadic, ülkesinin Kızılyıldız takımı ile anlaşmış ancak kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu olmasını sağlayacak sözleşme imzalanmadan bozulmuştu. 36 yaşındaki tecrübeli yıldızın son durağı Birleşik Arap Emirlikleri'nin köklü ekibi Al Wahda oldu. Kulüp, transferidiye duyurdu. Fenerbahçe'de yıllık 3.5 milyon Euro maaş alan Sırp sol kanadın, Al Wahda'ya yıllık bonuslarla birlikte 7 milyon Euro'ya imza attığı belirtildi.