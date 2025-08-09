Yeniden Jadon Sancho

Beşiktaş, yaklaşık iki aydır Jadon Sancho ile ilgileniyor. Siyah-beyazlı takım, Manchester United'da kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrılacak olanNdidi transferiyle 6 numara sorununu çözen Beşiktaş, şimdi sol kanat takviyesine yoğunlaştı. Sancho için yeniden harekete geçti ve oyuncu tarafıyla temaslarını sıklaştırdı.Manchester United ise oyuncusu için 20 milyon Euro seviyelerinde bonservis beklediği belirtildi.Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'da teknik direktörlük yaptığı dönemde Sancho, İngiliz ekibine transfer olmuştu.Bu iki isim de Sancho için devrede. Beşiktaş dört koldan yıldız futbolcu için bastırıyor.Beşiktaş, yaz transfer dönemine girildiğinde sol kanada bir takviye yapmak isterken sağ kanatta ise Milot Rashica ve Keny Arroyo'ya güvenerek bu bölgeye yer vermedi. Ancak hem hazırlık maçları hem resmi müsabakalar sonrası sağ kanat konusu sıcaklık kazandı. Özellikle Rashica'nın performansı beklentilerin çok altında kalırken, Beşiktaş Kosovalı oyuncunun yerine hazırlık içerisine girdi. Rashica'ya teklif geldiği anda siyah-beyazlılar, yerine alternatif arayışları başladı. Bunlardan biri Wolfsburg'dan Vaclav Cerny olurken, Aston Villa'dan Leon Bailey ile ilgili de soruşturmalar başladı.