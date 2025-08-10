Bologna istedi Aslan ‘40’ dedi

Gaziantep'te takımına penaltı kazandıran, Eren'e asist yapan Barış Alper Yılmaz, gole çevirdiği iki penaltıda da kaleciyi ters köşeye yatırdı. Milli futbolcunun ekstra penaltı çalışması yaptığı ortaya çıkarken İtalya'dan yeni bir haber gündeme düştü.
Corriere dello Sport, Bologna'nın iki senedir Barış'ı takip ettiğini yazdı. Ancak Galatasaray'ın istediği rakamlar nedeniyle Çizme kulübü uzaktan sevmeye devam ediyor.
Tarihinde en büyük parayı 27.5 milyon Euro ile Zirkzee'ye veren Bologna, geçen yıl forvet oyuncusunu 42.5 milyon Euro'ya M.United'a satmıştı. Barış için 40 milyon Euro isteyen Galatasaray'ın bu talebi karşısında Bologna harekete geçemiyor.