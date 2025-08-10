Böyle ilgi görülmedi!

Beşiktaş'ın sol kanat için görüşmelerini yürüttüğüUzun süredir İngiliz oyuncunun Manchester United'daki durumunu takip eden ve Juventus'a transferi gerçekleşmeyince girişimlerini hızlandıran yönetime siyahbeyazlı futbolseverler de desteğe geldi. Taraftarlar, önceki gün 25 yaşındaki futbolcu içinakımı başlattı. Sancho'nun İnstagram hesabındaki son fotoğrafının altına 2 milyon 500 bin mesaj yazıldı.Yönetim, İngiliz oyuncunun menajeri Emeka Obasi ile görüşmelerine hız verdi.Ada ekibi, 20 milyon Euro seviyelerinde bonservis beklerken Beşiktaş, bunun biraz daha indirilmesi ve vadelere bölünmesini arzu ediyor.Manchester City altyapısının ürünü olan Sancho, 2017'de A Takım'a çıkmadan 20.6 milyon Euro'ya Dortmund'a transfer oldu.Gösterdiği performansın ardından 4 yıl sonra Manchester United'a o dönemin en pahalı ikinci transferi (85 milyon Euro) olarak gitti.Burada aradığını bulamayan İngiliz sol kanat, birer kez Dortmund ve Chelsea'ye kiralandı.Kariyerinde büyük bir sakatlık problemi yaşamayan Sancho, 8 kez sorun geçirdi ve 44 maçta takımlarını yalnız bıraktı.Kariyerinde Terzic, Rangnick, Ten Hag, Favre ve Maresca gibi ünlü hocalarla çalışma fırsatı buldu.Beşiktaş, Jadon Sancho için yoğun çaba içerisinde bulunurken olumsuz senaryoya karşın alternatif diğer isimler için de girişimlerini sürdürüyor. Bunlardan biri de Armand Lauriente. Sunderland'e transferi son anda gerçekleşmeyen Fransız sol kanat için siyah-beyazlılar, hem Sassuolo hem de oyuncu cephesiyle temasları hızlandırdı.26 yaşındaki yıldızın yıllık ücret olarak maliyetinin ise Sancho'dan daha düşük olduğu aktarıldı. Kartal, talipleri de bulunan Lauriente konusunda geri planda kalmamak için görüşmeleri sıcak tutuyor.1.76 cmSol kanat / ForvetSassuoloHaziran 202715 milyon EuroBeşiktaş, Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda karşılaştığı Shakhtar Donetsk maçında yaşanan olaylar yüzünden UEFA tarafından para cezasına çarptırıldı. Merdivenler bloke edildiği için 8 bin, meşale yakmak ve sahaya yabancı madde atılmasından dolayı ise 60 bin Euro ceza aldı. Siyah-beyazlıların kasasından toplam 68 bin Euro (3.2 milyon TL) çıkacak.