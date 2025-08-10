Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray, Alvaro Morata'nın sözleşmesini feshetti!
Giriş Tarihi: 11.8.2025 00:54 Son Güncelleme: 11.8.2025 00:56

Galatasaray, Alvaro Morata'nın sözleşmesini feshetti!

Galatasaray, İspanyol santrfo Alvaro Morata'nın sözleşmesini feshettiğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray, Alvaro Morata’nın sözleşmesini feshetti!

Galatasaray'da tecrübeli oyuncu Alvaro Morata ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshettiğini KAP'a bildirdi.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin ve kulübü AC Milan S.p.A. ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşma kapsamında, AC Milan S.p.A. tarafından şirketimize 5.000.000 EUR tutarında fesih bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcu 651.562 EUR tutarındaki alacaklarından feragat etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray, Alvaro Morata'nın sözleşmesini feshetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz