Manchester United’tan servet değerinde hücum hattı!

İngiliz ekibi Manchester United, geçtiğimiz sezon beklentilerin çok gerisinde kalmasının ardından yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Portekizli çalıştırıcı Ruben Amorim yönetimindeki İngilizler, hücum hattına aldığı 3 futbolcuya bonuslar hariç toplamda 225.70 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

225 MİLYON EURO'LUK HARCAMA

Kırmızılar, Brezilyalı futbolcu Matheus Cunha için Wolverhampton'a 74.20 milyon Euro, Kamerunlu kanat oyuncusu Bryan Mbeumo için Brentford'a 75 milyon Euro ve Sloven santrfor Benjamin Sesko için ise Leipzig'e 76.50 milyon Euro olmak üzere toplamda 225.70 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

TARAFTARI SELAMLADILAR

Manchester United, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı son hazırlık maçında normal süresi 1-1 biten mücadelede İtalyan temsilcisi Fiorentina'yı seri penaltı atışları sonucunda mağlup etti. Old Trafford'da dün oynanan söz konusu müsabaka öncesinde kırmızılılar kadrosuna kattığı 3 futbolcu, sahaya çıkarak taraftarı selamladı.

Geride kalan sezonu Premier Lig'de 15. sırada tamamlayan Manchester ekibi, UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham'a 1-0 mağlup olarak ikinci olmasıyla birlikte Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanamadı.