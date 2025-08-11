Esenler Erokspor ile Adana Demirspor yenişemedi!

Esenler Erokspor ile Adana Demirspor, Esenler Erokspor Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Erdem Mertoğlu'nun düdük çaldığı maçta yardımcılıklarını Barış Çiçeksoyu ile Mehmet Sıraç Akpınar üstlendi.
Esenler Erokspor maça; Birkan, Nzaba, Eray, Enes, Cavare, Tugay, Faye, Kanga, Catakovic, Berat, Amilton ilk 11'i ile başladı.
Adana Demirspor ise; Deniz, Kadir, Ali, Ali Arda, Caner, Sefa, Osman, Ahmet, Ozan, Salih, Enes kadrosuyla sahaya çıktı.
MAÇTAN NOTLAR:
Maçın henüz 3'üncü dakikasında Adana Demirspor'da Enes'in orta sahadan alarak sol kanattan sürüklediği atak sonucu vuruşunda kaleci Birkan gole izin vermedi.
18'inci dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi ekibin atağında, Enes Alıç'ın uzak direğe yaptığı ortayı ağlarla buluşturan Faye takımını öne geçirdi: 1-0.
Golden sonra oyuna hakim olan Esenler Erokspor ilk yarıda başka gol olmayınca soyunma odasına tek farklı üstünlükle gitti.
Karşılaşmanın 56'ncı dakikasında sol kanattan gelişen Adana Demirspor atağında Ozan'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Sefa güzel bir vuruşla topu filelere göndererek skora eşitliği getirdi: 1-1.
67'nci dakikada konuk ekibin rakip ceza sahası dışında baskıyla kazandığı topa sert vuran Ozan takımını deplasmanda öne geçirdi: 1-2.
79'uncu dakikada ev sahibi takımın atağında ceza sahası çizgisine yakın bölgede Catakovic'e faul yapıldı. Serbest atışı düzgün bir vuruşla gole çeviren Catakovic skora yeniden eşitliği getirdi: 2-2.
Kalan sürede başka gol olmayınca maç 2-2 berabere tamamlandı.