Konyaspor lige ‘Umut’lu başladı

Güçlü bir kadro kuran Konyaspor, yeni sezonun ilk maçında Eyüpspor'u deplasmanda 4-1 devirdi.33. dakikada da Enis Bardhi, penaltıdan takımını rahatlattı: 0-3. İlk devre bu skorla biterken ikinci yarıya Eyüpspor farkı eritti. Yalçın Kayhan'ın asistinde Halil Akbunar, 51'de durumu 3-1'e getirdi.Böylelikle Süper Lig'de son 7 sezonda oynadığı ilk maçı kaybetmeyen ve kulüp tarihinin en uzun serisini yaşayan Konyaspor (3G-4B), serisini devam ettirdi.