Mourinho’dan Gaziantep FK - Galatasaray maçı için çarpıcı yanıt!

SKRINIAR: "ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Feyenoord hakkında konuşan Milan Skriniar "Yarınki maçta bizi nelerin beklediğini biliyoruz. Zor bir maç olacak. İlk maçta iyi olduğumuz anlar vardı. Turun hala ortada olduğunu düşünüyorum. Taraftarımızın da desteğiyle bunu başarabiliriz." dedi.

"Tüm transfer sürecinde hocamızla konuştum, görüştüm. Herkes bu transferin bitmesi için elinden geleni yaptı. Bunun daha önce gerçekleşmesini isterdim ama ben çalışmalarımı en iyi şekilde yaptım. Önemli ve zorlu maçlara çıkacağız. Bu yüzden kendimi fit tutmaya çalıştım."

MOURINHO: "HEDEFİMİZ PLAY-OFF'A KALMAK"

Yarın ki karşılaşma hakkında konuşan teknik direktör Jose Mourinho "Başlangıç için hedefimiz play-off'a kalmak. Play-off'a kaldıktan sonra lig aşamasına kalmak. Maç maç bakmamız gerekiyor. Tur şansının halen eşit olduğunu düşünüyorum. Şu an turum tam devresindeyiz. Bizim taraftarlarımız, istedikleri zaman rakipler için zorlu bir atmosfer yaratabilirler. Maçımızın ertelenmesi bizim için iyi oldu. Şu anda maç yükünün bize çok iyi gelmeyeceği bir dönemdeyiz. Bütün odağımızı yarınki maça çevirdik." ifadelerini kullandı.