Mourinho’dan Gaziantep FK - Galatasaray maçı için çarpıcı yanıt!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Feyenoord ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli takım ilk maçı 2-1 kaybetmişti.
Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'de kaptan Milan Skriniar ve teknik direktör Jose Mourinho basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.
SKRINIAR: "ZOR BİR MAÇ OLACAK"
Feyenoord hakkında konuşan Milan Skriniar "Yarınki maçta bizi nelerin beklediğini biliyoruz. Zor bir maç olacak. İlk maçta iyi olduğumuz anlar vardı. Turun hala ortada olduğunu düşünüyorum. Taraftarımızın da desteğiyle bunu başarabiliriz." dedi.
"Tüm transfer sürecinde hocamızla konuştum, görüştüm. Herkes bu transferin bitmesi için elinden geleni yaptı. Bunun daha önce gerçekleşmesini isterdim ama ben çalışmalarımı en iyi şekilde yaptım. Önemli ve zorlu maçlara çıkacağız. Bu yüzden kendimi fit tutmaya çalıştım."
MOURINHO: "HEDEFİMİZ PLAY-OFF'A KALMAK"
Yarın ki karşılaşma hakkında konuşan teknik direktör Jose Mourinho "Başlangıç için hedefimiz play-off'a kalmak. Play-off'a kaldıktan sonra lig aşamasına kalmak. Maç maç bakmamız gerekiyor. Tur şansının halen eşit olduğunu düşünüyorum. Şu an turum tam devresindeyiz. Bizim taraftarlarımız, istedikleri zaman rakipler için zorlu bir atmosfer yaratabilirler. Maçımızın ertelenmesi bizim için iyi oldu. Şu anda maç yükünün bize çok iyi gelmeyeceği bir dönemdeyiz. Bütün odağımızı yarınki maça çevirdik." ifadelerini kullandı.
GAZİANTEP FK - G.SARAY MAÇI İÇİN FLAŞ CEVAP
Yeni sezonun açılış maçı olan Gaziantep FK - Galatasaray maçını izlediniz mi sorusuna dikkat çeken bir cevap veren Mourinho "Galatasaray maçının 1 dakikasını izledim. Pazar günü Göztepe maçını izledim." dedi.
"KEREM BENFICA'NIN OYUNCUSU"
Adı Fenerbahçe ile anılan Kerem Aktürkoğu hakkındaki soruya cevap veren Mourinho "Kerem Aktürkoğlu Benfica'nın oyuncusu. Oyuncuyu tabii ki tanıyorum, Portekiz Ligi'ndeki oyuncuları daha iyi tanıyorum. Çalışmadığım zamanlar Portekiz Ligi'ni daha çok izliyordum ama dediğim gibi, o Benfica'nın oyuncusu." dedi.
"İKİSİNİN DE DÖNMESİ BİZİM İÇİN İYİ"
Sakatlıktan dönen İsmail Yüksek ve Anderson Talisca'nın durumu hakkında konuşan Jose Mourinho, "Talisca'nın durumu İsmail'den daha iyi. Kendisi hazırlıkların ilk haftasında sakatlık yaşadı. Biz kamptayken sıkı çalışmalarını sürdürdü. İsmail kampta sakatlandı. İyileşme anlamında Talisca'nın arkasında. İsmail takımla sadece 3 gün çalışabildi. Ama böyle bir maçta kulübede bizim için bir opsiyondur. İkisinin de dönmesi bizim için iyi. Yarınki maçta ilk maçtaki oyuncular ile Talisca ve İsmail olacak elimizde.
Portekizli teknik adam sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:
"Geçişler sadece benim oyunum için önemli değil. Bütün teknik direktörler için çok önemli. Oyun içinde sürekli geçişler oluyor. Yarınki maçta buna bakarsanız görürsünüz. Çok fazla geçiş olacaktır. Oyun içerisinde geçişler her zaman var. Herhangi bir hocaya sorarsanız da aynısı der diye düşünüyorum."
"MAÇ MAÇ BAKMAK GEREKİYOR"
Play-Off'a kalmak istediklerini daha sonraki hedeflerinin ise Şampiyonlar Ligi olacağını aktaran Mourinho, "Öncelikli hedefimiz Play-Off'lara kalabilmek. Play-Off'lara kalabilirsek sonraki hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne kalmak. Bunu başaramazsak Avrupa Ligi'ne gideceğiz. Maç maç bakmak gerekiyor. Geçen sene Avrupa Ligi'ne gitmiştik. Orası dediğim yere çok yakındık. Rangers'a karşı penaltılarda kaybettik. Çeyrek finale yaklaşmıştık. Öncelikli hedefimiz eleme turunu geçmek" dedi.