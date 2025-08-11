Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sancho’da rakip Dortmund&İnter
Giriş Tarihi: 11.8.2025

Siyah-beyazlı yönetim, İngiliz kanat oyuncusu için kıran kırana pazarlıkta

Kanat takviyesi için Jadon Sancho ile temasta olan Beşiktaş, İngiliz yıldızın maliyetini düşürmek için kıran kırana pazarlık halinde. Juventus'un transferden çekilmesi sonrasında Borussia Dortmund, Beşiktaş ve İnter öne çıkıyor. 1 Eylül'de Premier Lig'in de dahil olduğu birçok Avrupa ülkesinde transfer döneminin sona erecek olması, süreçte baskıyı artırmış durumda. Beşiktaş cephesi, oyuncunun toplam maliyetini aşağı çekebilmek adına yoğun mesai harcıyor. Siyah-beyazlıların, hem maaş yükü hem de satın alma maddesiyle kiralama formülleri üzerinde çalıştığı belirtiliyor.
