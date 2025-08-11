Sancho’da rakip Dortmund&İnter

Kanat takviyesi için Jadon Sancho ile temasta olan Beşiktaş, İngiliz yıldızın maliyetini düşürmek için kıran kırana pazarlık halinde. Juventus'un transferden çekilmesi sonrasındaöne çıkıyor. 1 Eylül'de Premier Lig'in de dahil olduğu birçok Avrupa ülkesinde transfer döneminin sona erecek olması, süreçte baskıyı artırmış durumda. Beşiktaş cephesi, oyuncunun toplam maliyetini aşağı çekebilmek adına yoğun mesai harcıyor.