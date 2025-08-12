Altyapıya Osimhen menüsü!

Galatasaray, Kemerburgaz'a taşıyacağı akademisine, altyapıdan sorumlu yönetici Fatih Demircan'ın organizasyonuylayapmaya başladı. Yönetim, A Takımı Kemerburgaz'a taşıyarak oyuncuların da yüzünü güldürürken sıra altyapı için bu alana yapılacak yeni ve modern tesislere geldi. Bir yandan da A Takım-altyapı birleşmesi öncesinde ortak planlama hamlesi yapıldı. Şu an Florya'da çalışan genç oyuncuların beslenmesine standart getirildi. Kemerburgaz'da A Takım'a çıkan yemeklerin birebir aynısı, Florya'da akademide veriliyor. Düzgün beslenen altyapıdaki futbolcular ayrıca özel ring servisi ile tesise gelmek için kullandıkları toplu taşıma araçlarına yönlendiriliyor.G.Saray, altyapısını yeni sezon öncesinde Altınordu'dan 17 yaşındaki Arda Yılmaz, 16 yaşındaki Mustafa Duru ve 13 yaşındaki Ömer Özyurt, Ümraniyespor'dan 14 yaşındaki Görkem Buğra Sağlamdemir ve Arda Arıkan, Talas'tan 15 yaşındaki Mustafa Cingöz ve 14 yaşındaki Emin Dabaz ile güçlendirdi.