Gaziantep FK - Galatasaray maçındaki konuşmalar ortaya çıktı! Süper Lig’de ilk haftanın VAR kayıtları açıklandı...

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanan müsabakaların sahada incelemeye giden VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kamuoyuna açıklandı.
Kayıtlarda; Gaziantep FK - Galatasaray ve Eyüpspor - Konyaspor maçından pozisyonlar yer aldı.
Süper Lig'de sezonun ilk haftasında Galatasaray, Gaziantep FK deplasamında VAR incelemesi sonucunda penaltı kazanmıştı. Maçın 10. dakikasında Roland Sallai, Rodrigues'in müdahalesiyle yerde kalmış ve sarı-kırmızılılar, penaltı beklemişti. Hakem Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu inceleyip penaltı kararı vermişti.