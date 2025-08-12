Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gaziantep FK - Galatasaray maçındaki konuşmalar ortaya çıktı! Süper Lig'de ilk haftanın VAR kayıtları açıklandı...
Giriş Tarihi: 12.8.2025 20:19 Son Güncelleme: 12.8.2025 20:47

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ilk haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. Gaziantep FK - Galatasaray mücadelesindeki konuşmalar da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanan müsabakaların sahada incelemeye giden VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kamuoyuna açıklandı.

Kayıtlarda; Gaziantep FK - Galatasaray ve Eyüpspor - Konyaspor maçından pozisyonlar yer aldı.

Süper Lig'de sezonun ilk haftasında Galatasaray, Gaziantep FK deplasamında VAR incelemesi sonucunda penaltı kazanmıştı. Maçın 10. dakikasında Roland Sallai, Rodrigues'in müdahalesiyle yerde kalmış ve sarı-kırmızılılar, penaltı beklemişti. Hakem Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu inceleyip penaltı kararı vermişti.

Karşılaşmanın 63. dakikasında ise savunmanın arkasına gönderilen topta Gaziantep FK kalecisi Burak Bozan, topa müdahalede bulunmuş, Galatasaraylı futbolcular, kaleci Burak'ın ceza sahası dışında elle oynadığı yönünde itirazda bulunmuştu.

Hakem Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarı sonrası ekrana gitmiş ve pozisyonu izledikten sonra kaleci Burak'a kırmızı kart göstermişti.

İŞTE VAR KAYITLARI:

