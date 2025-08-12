Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri La Liga’dan onay çıktı gözler FIFA ve UEFA’da
İspanya'dan ilginç bir karar çıktı. La Liga'nın 17. haftasında Villarreal-Barcelona arasında oynanacak maç, FIFA'nın onay vermesi durumunda ABD'de yapılacak. İki kulüp burada karşılaşmak için federasyona başvurmuştu. İspanya Futbol Federasyonu ise iki takımın Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda karşılaşmasını onayladı. Yapılan açıklamada, "FIFA'dan izin alma prosedürlerini başlatmak üzere UEFA'ya bir talepte bulunacaktır" denildi. La Liga programına göre, 21 Aralık 2025'te Villarreal'in sahası Ceramica Stadı'nda oynanması planlanan müsabakanın İspanya dışında yapılabilmesi için UEFA ve FIFA'nın onayı gerekiyor.
