Yeni gelmedim geri geldim!

Sol kanatta rakibi zorlayan Belçikalı yetenek, yaptığı ortalarla Onuachu'yu buluşturmaya çalıştı.Sağ bekte uyum sorunu yaşamayan Pina, sık sık ofansta gözüktü. Arkadaşlarına hücumlarda konfor alanı oluşturan oyuncu, savunmada da birebirlerde güçlüydü.Görevini en iyi şekilde yapan Nijeryalı santrfor, iştahlı futbolunu golle süsledi. Takımına 3 puan kazandırmasının yanı sıra zaman zaman geldiği orta sahada top dağıtımıyla atakları şekillendirdi.Yaklaşık son 15 dakika oyunda kalan 21 yaşındaki forvet, kendisini şimdilik gösteremese de istekli oyunu ilerleyen haftalarda teknik heyete umut verdi.Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda kiralık olarak forma giyen ve bu sezon başında tekrar takıma dönen Paul Onuachu, uzun bir aradan sonra taraftarlarla buluştu.Onuachu, Trabzonspor'da kaydettiği 16 golün 8'ini kafayla attı.Trabzonspor'u galibiyete taşıyan Onuachu, bordo-mavili taraftarlara teşekkür etti. "Burada olabilmek benim için harika bir duygu" diyen Nijeryalı santrfor,Hocamızın istediklerini sahaya yansıtabildiğimiz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.Karşılaşmada kritik kurtarışlarla Trabzonspor'un galibiyetinde pay sahibi olan milli eldiven Uğurcan Çakır sezon sonunda şampiyon olmak istediklerini söyledi. 29 yaşındaki kaleci,ifadelerini kullandı.Papara Park'ta yeni sezon öncesi ışıklandırma sistemleri, ses sistemleri, saha zemini ve oturma düzeninde bazı önemli değişiklikler yapılmıştı. Yenilenen Papara Park kapılarını Kocaelispor maçıyla açarken, bordo-mavili taraftarlardan da tam not aldı. Tribünler tamamen dolarken mücadele öncesi ışık şovlar ve DJ Twins Project performansı keyifli anlar yaşattı.Trabzonspor, geçen sezon Süper Lig'e yükselen Kocaelispor ile 16 yıl sonra karşı karşıya geldi. İki takım daha önce ligde 2008-2009 sezonunda İzmit'te karşılaşmıştı. 9 Mayıs 2009'da oynanan müsabakayı bordo-mavili takım, 3-1 kazanmıştı.