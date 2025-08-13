İkinci erteleme çok fazla olur!

F.Bahçe Teknik Direktörü Mourinho, duygusal anlamda yoğun bir maç yaşadıklarını belirtip, "Bir noktada golü yiyince genel olarak 3-1 geriye düştük. Takım inancını korudu, oyuncularım çok iyi savaştılar.
Bazı oyuncular için henüz 90 dakika oynamak kolay değil. Jhon Duran daha fazlasını yapamazdı. Bir sonraki turu unutup, Göztepe maçına odaklanmalıyız" dedi. Portekizli hoca "Bir erteleme daha ister misiniz?"
sorusuna, "Hayır böyle bir düşüncem yok. Bir maçın ertelenmesi bizim için yeterli bir yardım oldu. Biz hem kendimiz hem de Türk futbolu için bir şeyler yapıyoruz.
Göztepe, Şampiyonlar Ligi elemeleri içinde en son oynamak isteyeceğimiz rakip ama ikinci bir erteleme çok olur. Çünkü o maçları oynayacak gün bulmak da zor"
yanıtını verdi. Transfer içinse "Sezon bitince başkana ve Mario Branco'ya rapor sundum. Sonra bu raporu Devin Özek'e verdim. Sakin bir şekilde bekliyorum.
Semedo'nun erken gelmesini isterdim. Bazen yanlış yapmaktansa, hiçbir şey yapmamak daha iyidir" yorumunu yaptı.
BU KEZ 5'LEDİ
Mourinho,
Feyenoord'a karşı ilk maçlarını 1 farkla kaybettiği iki farklı sezonda rövanşları 4 gol atarak kazanmıştı. Bu kez 5 golle sitediğini aldı. Portekizli hoca tura inancını, "Bu statta hiç kazanmadım ama bu takıma karşı rövanşları hep kazandım. Şimdiden Kadıköy'e ve cehenneme hoş geldiniz!" diyerek göstermişti. Manchester United ile Feyenoord'a 1-0 kaybettiği maçın rövanşını 4-0'la alan Mourinho, Roma ile 1-0 yenildiği Feyenoord'u 4-1 mağlup etmişti. F.Bahçe ile 2-1 kaybedip, 5-2 kazandı.