İkinci erteleme çok fazla olur!

F.Bahçe Teknik Direktörü Mourinho, duygusal anlamda yoğun bir maç yaşadıklarını belirtip,Bazı oyuncular için henüz 90 dakika oynamak kolay değil. Jhon Duran daha fazlasını yapamazdı. Bir sonraki turu unutup, Göztepe maçına odaklanmalıyız" dedi. Portekizli hocasorusuna,Göztepe, Şampiyonlar Ligi elemeleri içinde en son oynamak isteyeceğimiz rakip ama ikinci bir erteleme çok olur.yanıtını verdi. Transfer içinseSemedo'nun erken gelmesini isterdim. Bazen yanlış yapmaktansa, hiçbir şey yapmamak daha iyidir" yorumunu yaptı.Mourinho,Feyenoord'a karşı ilk maçlarını 1 farkla kaybettiği iki farklı sezonda rövanşları 4 gol atarak kazanmıştı. Bu kez 5 golle sitediğini aldı. Portekizli hoca tura inancını, "Bu statta hiç kazanmadım ama bu takıma karşı rövanşları hep kazandım. Şimdiden Kadıköy'e ve cehenneme hoş geldiniz!" diyerek göstermişti. Manchester United ile Feyenoord'a 1-0 kaybettiği maçın rövanşını 4-0'la alan Mourinho, Roma ile 1-0 yenildiği Feyenoord'u 4-1 mağlup etmişti. F.Bahçe ile 2-1 kaybedip, 5-2 kazandı.