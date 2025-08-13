Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

ICARDI'DEN KEREM AKTÜRKOĞLU AÇIKLAMASI

Kerem' Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe transfer olacağı iddialarına yönelik cevap veren Icardi "Kerem konusunda çok bir şey söyleyemem futbol bu. Olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Dün oynadı, Benfica'nın oyuncusu hala. Galatasaray için de çok önemli bir insandı. Çok büyüdüğünü de söyleyebiliriz Galatasaray'da. Ona en iyi dileklerimi söyleyebilirim sadece. Çok kıymetliydi beraber geçirdiğimiz zaman ve benim için çok değerli bir insandı. Kariyerinde başarılar dilerim kendisine. Kariyerine ve Milli Takım'a artıysa herhangi bir şeyi yapabilir, kendi kararı." açıklamasını yaptı.

"OSIMHEN'LE OYNAMAK ÇOK KEYİFLİ"

Osimhen hakkında da konuşan Icardi, "Maalesef geçen sene Osimhen'le ikimiz beraber az sayıda maç oynadık, çok keyifliydi o maçlar. Tüm yıl keyfini çıkaramadık. Bu sene de devam etmek istiyoruz. Antrenmanlarda yüksek performans gösteren ve mücadele eden birçok oyuncu var. Hepimiz birlikte mücadele ederek kazanacağız. Victor geçen sene gol kralı oldu. Beraber çok keyif alacağımızdan eminim." ifadelerini kullandı.