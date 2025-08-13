Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçının hazırlıkları devam ediyor. Sezona Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Cimbom, bu maçı da kazanarak ikide iki yapmak istiyor.
ICARDI'DEN AÇIKLAMALAR
Karşılaşma öncesinde takımla birlikte çalışmalara başlayan Mauro Icardi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Arjantinli yıldız, form durumuyla ilgili açıklama yaptı. İşte Icardi'nin o açıklamaları...
"3 yıl önce buraya geldiğimde yeni bir meydan okumaydı benim için. Şimdi gururla bakıyorum geçtiğimiz sezonlara. Çocuklarla farklı bir bağ kurup, onların Galatasaray aşkının ne kadar arttığını görüyorum. Benim için de gol atıp galibiyetler getirip şampiyon olup geri ödemem gereken bir borç aslında."
Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması | Video
"MERTENS VE MUSLERA ÇOK ÖZLENECEK"
"Atmosfer olarak Dries ve Nando çok özlenecek, önemli karakterlerdi, seviyorduk. Karizma sahibi yeni oyuncularımız da geliyor. Büyük bir aileyiz. Futbolun ötesinde dostluğumuz da var. Şampiyonlukları getiren de bu oldu aslında. Her gün beraber olduğumuz için bu aile ortamı başarı için en önemli şey."
ICARDI'DEN KEREM AKTÜRKOĞLU AÇIKLAMASI
Kerem' Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe transfer olacağı iddialarına yönelik cevap veren Icardi "Kerem konusunda çok bir şey söyleyemem futbol bu. Olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Dün oynadı, Benfica'nın oyuncusu hala. Galatasaray için de çok önemli bir insandı. Çok büyüdüğünü de söyleyebiliriz Galatasaray'da. Ona en iyi dileklerimi söyleyebilirim sadece. Çok kıymetliydi beraber geçirdiğimiz zaman ve benim için çok değerli bir insandı. Kariyerinde başarılar dilerim kendisine. Kariyerine ve Milli Takım'a artıysa herhangi bir şeyi yapabilir, kendi kararı." açıklamasını yaptı.
"OSIMHEN'LE OYNAMAK ÇOK KEYİFLİ"
Osimhen hakkında da konuşan Icardi, "Maalesef geçen sene Osimhen'le ikimiz beraber az sayıda maç oynadık, çok keyifliydi o maçlar. Tüm yıl keyfini çıkaramadık. Bu sene de devam etmek istiyoruz. Antrenmanlarda yüksek performans gösteren ve mücadele eden birçok oyuncu var. Hepimiz birlikte mücadele ederek kazanacağız. Victor geçen sene gol kralı oldu. Beraber çok keyif alacağımızdan eminim." ifadelerini kullandı.