Singo fırsatı!

Ederson'a yoğunlaşan Galatasaray, 1 numara transferini bitirir bitirmez savunmaya takviyeler yapacak. Frankowski'yi gönderen, Cuesta ve Nelsson'la yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp, stoper ve sağ bek arıyor. Hem stoper hem sağ bek oynayabilen Wilfried Singo iki bölgeyi birden tamamladığı için listenin ilk sırasına yazıldı. Monaco ile temasa geçen Galatasaray'ın kiralama teklifi olumsuz sonuçlandı ve bonservis konusunda 30 milyon Euro cevabı alındı.
1 GÜNLÜK FARK
Şampiyonlar Ligi listesini 2 Eylül'de UEFA'ya bildirmek zorunda olan sarı-kırmızılılar, bu tarihe kadar Singo için masada olacak. Fransa'da 1 Eylül'de sona erecek transfer dönemini fırsata çevirmeye çalışacak Galatasaray cephesi, Singo için rakamları düşürmeye çalışacak.