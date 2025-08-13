Son dakika haberi: Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi!

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Viking ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Milos Milanovic yönetti.

Turuncu-lacivertli ekip, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 3-1 kazanan İstanbul temsilcisi, toplamda 4-2'lik skorla play-off turuna yükselme başarısı gösterdi.

Başakşehir, play-off aşamasında Spartak Trnava (Slovakya)-Universitatea Craiova (Romanya) eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek.

Universitatea Craiova, sahasında oynadığı ilk maçtan 3-0 galip ayrıldı.

TFF'DEN TEBRİK

Türkiye Futbol Federasyonu, turnuvada tur atlayan Başakşehir'i tebrik etti. Yapılan paylaşımda, "UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Norveç ekibi Viking ile 1-1 berabere kalan ve UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'na yükselen temsilcimiz Başakşehir'i tebrik ederiz." denildi.