Premier Lig ve Ligue 1 heyecanı başlıyor!

İngiltere Premier Lig ve Ligue 1 bu hafta 15 Ağustos Cuma 22.00'de son şampiyon Liverpool'un evinde Bournemouth'u ağırlayacağı maçla başlayacak İngiltere Premier Lig ile aynı gün 21.45'te Rennes – Marsilya mücadelesiyle başlayacak.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Liverpool'un 10 puan gerisinde ligi 2. sırada bitiren Mikel Arteta'nın Arsenal'i, yaz dönemi önemli transferlerle takımı güçlendirdi. Geçtiğimiz sezonunun gözde golcüsü Victor Gyökeres'i kadrosuna katan kırmızı-beyazlar, Real Sociedad'dan Martin Zubimendi, Chelsea'den Noni Madueke gibi isimlerle kadrosuna takviye yaparak şampiyonluk parolasıyla yeni sezona başlayacak.

Ruben Amorim yönetiminde ilk yaz dönemini geçiren Manchester United ise Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo ve Matheus Cunha gibi önemli isimleri kadrosuna katarak eski günlerine dönme hedefiyle sezona başlayacak. İngiliz futbolunun en önemli rekabetlerinden biri olan Manchester United – Arsenal karşılaşması, 17 Ağustos Pazar 18.30'da Old Trafford'da oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS ekranlarında olacak.

LIGUE 1 HEYECANI

15 Ağustos 21.45'te Rennes – Marsilya mücadelesiyle başlayacak Fransa Ligue 1'de; son şampiyon Paris Saint-Germain 17 Ağustos Pazar 21.45'te haftanın kapanış maçında Nantes deplasmanına çıkacak.

Luis Enrique yönetiminde geçen sezon hem Ligue 1'i hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak tarihe geçen başkent ekibi, yeni sezonda da şampiyonluk hedefiyle sahada olacak. Karşılaşmalar, beIN SPORTS ekranlarında yaşanacak.