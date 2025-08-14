Şans Arroyo’nun ayağına geldi!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Ekvador'un Independiente del Valle takımından transfer ettiği Keny Arroyo, bu sezon geride kalan 3 maça da kulübede başlamıştı.Henüz kanat transferi yapmayan siyah-beyazlılarda Rashica'nın kötü formu sonrası sağ kanatta Muçi oynamaya başlamıştı.Genç futbolcu, iyi performans sergilerse Süper Lig'deki Eyüpspor mücadelesinde de hocasından formayı alabilir.Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde 1.9 milyon Euro'ya takıma katılan Elan Ricardo, siyah-beyazlılarda resmi bir karşılaşmada forma giymeden kiralık olarak Brezilya ekibi A.Paranaense'ye transfer oldu. Can Keleş de Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor'a kiralandı.