Son dakika haberi: Beşiktaş’ın Konferans Ligi play-off turunda rakibi belli oldu!

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetecek.

İlk maçta deplasmanda 4-1 galip gelen siyah-beyazlı futbol takımı, sahasında da kazanarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.

RAKİP LAUSANNE OLACAK

Siyah-beyazlı takımın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's'i geçmesi durumunda ise rakibi de belli oldu. Kartal, play-off turunda İsviçre'nin Lausanne takımıyla karşı karşıya gelecek.

İLK MAÇ 28 AĞUSTOS'TA

Sahasındaki ilk maçta Astana'yı 3-1 yenen Lausanne, ikinci maçta deplasmanda 2-0 kazanarak tur atladı. Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.