Galatasaray’da kaleci transferinde son durum belli oldu! Ederson, Yann Sommer, Jorgensen...

Muslera'ya veda eden Galatasaray, sezona Güney Güvenç'le başladı ancak ünlü isimlerle görüşmeler sürüyor.
Listenin ilk sırasına Ederson'u yazan sarı-kırmızılılar, bu transferi bitirmek için günlerdir yoğun mesai harcıyor. 10 milyon Euro beklentiyle masaya oturan Ederson ile 7 milyon Euro'ya anlaşmaya yaklaşan Galatasaray henüz Manchester City'yi ikna edemedi.
İsviçreli file bekçisi dışında listedeki üçüncü isim ise Chelsea'den Filip Jorgensen. Sarı-kırmızılılar, Ederson'un durumuna göre Sommer ve Jorgensen için girişimde bulunacak.
Ederson, Manchester City'nin Palermo ile 9 Ağustos'ta oynadığı hazırlık maçında kaleyi 45 dakika korudu. Maça James Trafford başlarken Brezilyalı kaleci ikinci yarıda oyuna dahil oldu.