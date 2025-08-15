Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da kaleci transferinde son durum belli oldu! Ederson, Yann Sommer, Jorgensen...
15.8.2025

Galatasaray, Osimhen ve Sane transferlerinin ardından tüm odağını kaleci transferine çevirdi. Sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan Ederson'da son durum belli oldu. Cimbom ayrıca, alternatif olarak iki ismi daha gündemine aldı. İşte haberin detayları...

MEHMET ÖZCAN
Muslera'ya veda eden Galatasaray, sezona Güney Güvenç'le başladı ancak ünlü isimlerle görüşmeler sürüyor.

Listenin ilk sırasına Ederson'u yazan sarı-kırmızılılar, bu transferi bitirmek için günlerdir yoğun mesai harcıyor. 10 milyon Euro beklentiyle masaya oturan Ederson ile 7 milyon Euro'ya anlaşmaya yaklaşan Galatasaray henüz Manchester City'yi ikna edemedi.

İngiliz devi, 15 milyon Euro ile başladığı pazarlıkta 10 milyon Euro'nun altına inmeye zorlanıyor. Brezilyalı kalecinin alternatifi olarak Inter'den Yann Sommer görülüyor.

İsviçreli file bekçisi dışında listedeki üçüncü isim ise Chelsea'den Filip Jorgensen. Sarı-kırmızılılar, Ederson'un durumuna göre Sommer ve Jorgensen için girişimde bulunacak.

Ederson, Manchester City'nin Palermo ile 9 Ağustos'ta oynadığı hazırlık maçında kaleyi 45 dakika korudu. Maça James Trafford başlarken Brezilyalı kaleci ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

