Galatasaray’da kaleci transferinde son durum belli oldu! Ederson, Yann Sommer, Jorgensen...

Listenin ilk sırasına Ederson'u yazan sarı-kırmızılılar, bu transferi bitirmek için günlerdir yoğun mesai harcıyor. 10 milyon Euro beklentiyle masaya oturan Ederson ile 7 milyon Euro'ya anlaşmaya yaklaşan Galatasaray henüz Manchester City'yi ikna edemedi.