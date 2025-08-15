Okan Buruk flaş transfer açıklaması! Ayrılacak isimleri duyurdu...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

"AYRILMAYA YAKLAŞAN OYUNCULAR VAR"

Ayrılacak oyuncular ile ilgili konuşan Buruk, "Bu sürecin herkes için zor olduğunu söylemek istiyorum. Oyuncuların psikolojileri önemli oluyor. Transfer dönemi bitince daha mutlu oluyoruz. Bizim adımıza transfer, istediğimiz oyuncular üzerinden devam ediyor. Önemli bir sürecimiz. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yönetim, fedakarca davranıyor. Taraftarımız da bunun farkında. Onların da istekleri belli, bizim de belli. Bu süreç bazen zor geçiyor. Frankowski ve Morata, ayrıldı. Ayrılmaya yaklaşan oyuncular var. Cuesta ve Nelsson'un görüşmeleri devam ediyor. Köhn de aynı şekilde. Elimde bir kadro var. Fiziksel olarak üstüne koyarak devam ediyoruz." dedi.