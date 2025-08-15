Şartları zorlayın Suslov’u bitirin

Trabzonspor, orta saha transferinde rotasını İtalya'ya çevirdi. Bordo-mavili takım, Serie A ekibi Hellas Verona'da forma giyen Slovak oyuncu Tomas Suslov'u gündemine dahil etti. 10 numara pozisyonunun yanı sıra sağ kanat ve merkez orta sahada da görev yapabilen
23 yaşındaki futbolcu, çok yönlü oyun tarzıyla dikkat çekiyor. Trabzonspor'un bu hamlesinde, Valencia forması giyen Andre Almeida transferinde yaşanan tıkanıklığın etkili olduğu öğrenildi. Almeida için 8 milyon Euro'luk bonservis talebinde ısrar eden Valencia'nın geri adım atmaması üzerine Trabzonspor yönetimi, daha genç ve potansiyelli isimlere yöneldi.
BOLOGNA VE TORİNO DA TALİPLER ARASINDA
Suslov'un yalnızca Trabzonspor'un radarında olmadığı, Serie A'dan Bologna ve Torino'nun da oyuncu ile ilgilendiği belirtiliyor. Bordo- mavili takımın eski yıldızlarından Marek Hamsik'in, vatandaşı için, "Potansiyeli yüksek bir futbolcu. Şartları zorlayıp alın, Trabzonspor'a büyük katkı sağlar"
tavsiyesinde bulunduğu öğrenildi. Hellas Verona ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Slovak futbolcunun piyasa değeri ise yaklaşık 6 milyon Euro.
Oyuncunun menajeriyle ilk temas kuruldu, kulüp ile de görüşmeler en kısa zamanda başlayacak.
TRABZON'DA ŞOK ÜSTÜNE ŞOK!
Kocaelispor maçında sol uyluk arka adalesi ve tendonunda yırtık oluşan Anthony Nwakaeme'nin en az 2 ay sahalardan uzak kalacak olması
yeni bir kanat transferini gündeme
getirdi. Bu durum, rotasyonu
ciddi şekilde daralttı. Kasımpaşa
maçının hazırlıklarını sürdüren
bordo-mavili takımda yan bağlarında
zorlanma meydana gelen Onuachu ve
ağır gribal enfeksiyon geçiren Zubkov
da idmana katılmadı. Kocaelispor maçında ilk 11 oynayan 3 ismin yokluğu keyifleri kaçırsa da Onuachu ve Zubkov'un yetişmesi için sağlık ekibi yoğun mesai harcıyor.
AKYAZI İÇİN KRİTİK EYLÜL
Trabzonspor, 10 yıl boyunca Akyazı'daki üniteleri kullanma hakkını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla almıştı. Ayrıca Akyazı'da bulunan 173 dönümlük arsa da kulübün bünyesine katılmıştı. Söz konusu alanlarla ilgili imar planlarının hayata geçirilmesi için hazırlıklar başladı. Planların resmileşmesi için Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nin onayı gerekiyor.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bu süreç kapsamında Büyükşehir Belediye Meclisi'ne davet edildi. Eylül ayında yapılması beklenen toplantı sonrası kulübün atacağı adımların resmileşmesi hedefleniyor.