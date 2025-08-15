Şartları zorlayın Suslov’u bitirin

Trabzonspor, orta saha transferinde rotasını İtalya'ya çevirdi. Bordo-mavili takım, Serie A ekibi Hellas Verona'da forma giyen Slovak oyuncu Tomas Suslov'u gündemine dahil etti.23 yaşındaki futbolcu, çok yönlü oyun tarzıyla dikkat çekiyor. Trabzonspor'un bu hamlesinde, Valencia forması giyen Andre Almeida transferinde yaşanan tıkanıklığın etkili olduğu öğrenildi.Suslov'un yalnızca Trabzonspor'un radarında olmadığı, Serie A'dan Bologna ve Torino'nun da oyuncu ile ilgilendiği belirtiliyor. Bordo- mavili takımın eski yıldızlarından Marek Hamsik'in, vatandaşı için,tavsiyesinde bulunduğu öğrenildi. Hellas Verona ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunanOyuncunun menajeriyle ilk temas kuruldu, kulüp ile de görüşmeler en kısa zamanda başlayacak.Kocaelispor maçındayeni bir kanat transferini gündemegetirdi. Bu durum, rotasyonuciddi şekilde daralttı. Kasımpaşamaçının hazırlıklarını sürdürenbordo-mavili takımda yan bağlarındazorlanma meydana gelen Onuachu veağır gribal enfeksiyon geçiren Zubkovda idmana katılmadı.Trabzonspor, 10 yıl boyunca Akyazı'daki üniteleri kullanma hakkını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla almıştı. Ayrıca Akyazı'da bulunan 173 dönümlük arsa da kulübün bünyesine katılmıştı. Söz konusu alanlarla ilgili imar planlarının hayata geçirilmesi için hazırlıklar başladı.Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bu süreç kapsamında Büyükşehir Belediye Meclisi'ne davet edildi. Eylül ayında yapılması beklenen toplantı sonrası kulübün atacağı adımların resmileşmesi hedefleniyor.