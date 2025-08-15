Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Shakhtar Donetsk - Panathinaikos maçında Arda Turan şoku yaşadı! Sinirden çılgına döndü...
Giriş Tarihi: 15.8.2025 07:00

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a penaltılarla elendi. Mücadelede kırmızı kart gören Turan, mücadelenin kalan bölümünü tribünden takip etti. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Yunanistan ekibi Panathinaikos'u konuk etti.

İlk maçı 0-0 berabere biten eşleşmenin rövanşında da normal süre ve uzatma devreleri golsüz sona erdi. Penaltılarla rakibine 4-3 üstünlük kuran Panathinaikos, play-off turuna yükseldi.

Ukrayna ekibinde Oleh Ocheretko, 82. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan, aynı dakikada hakeme itirazından dolayı kırmızı kart gördü.

Hakem kararı sonrasında saha kenarında kısa süreli gerginlik yaşandı. Kırmızı kart kararından sonra daha da sinirlenen Arda Turan hakemin üstüne yürüdü. Turan'ın tepkisi sosyal medyada da gündem oldu.

SAMSUNSPOR'UN RAKİBİ

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi play-off turunda boy göstermeye hak kazanan Samsunspor'un rakibi Panathinaikos oldu.

