Shakhtar Donetsk - Panathinaikos maçında Arda Turan şoku yaşadı! Sinirden çılgına döndü...

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Yunanistan ekibi Panathinaikos'u konuk etti.
İlk maçı 0-0 berabere biten eşleşmenin rövanşında da normal süre ve uzatma devreleri golsüz sona erdi. Penaltılarla rakibine 4-3 üstünlük kuran Panathinaikos, play-off turuna yükseldi.
Hakem kararı sonrasında saha kenarında kısa süreli gerginlik yaşandı. Kırmızı kart kararından sonra daha da sinirlenen Arda Turan hakemin üstüne yürüdü. Turan'ın tepkisi sosyal medyada da gündem oldu.
SAMSUNSPOR'UN RAKİBİ
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi play-off turunda boy göstermeye hak kazanan Samsunspor'un rakibi Panathinaikos oldu.