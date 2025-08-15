SON DAKİKA | TFF, Ziraat Türkiye Kupası’nın yeni formatını açıkladı! İşte yapılan değişiklikler...

Açıklama şu ifadelerle devam etti, "Grup Aşaması 8 takımlı 3 grupta oynanacak. Grup Aşamasına katılacak olan 24 takım 6'lı 4 torbaya bölünecek ve çekilecek kura ile her torbadan 2'şer takımın katılımıyla gruplar oluşacak. Grup Aşamasında her takım her torbadan 1 takımla olmak üzere toplam 4 maç yapacak. Bu müsabakaların 2'si iç sahada, 2'si deplasmanda oynanacak."