Fenerbahçe’den Benfica’ya pres! İşte Kerem Aktürkoğlu transferinde son durum...

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun perdesini Göztepe deplasmanında açacak.
Sarı-lacivertlilerin İlk hafta maçı Şampiyonlar Ligi elemesi nedeniyle ertelenmişti. Öte yandan Kanarya'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.
TEKLİF DÜŞÜRÜLDÜ
Milli futbolcunun Nice maçında süre alarak Şampiyonlar Ligi play-off turunda forma giyme ihtimalinin ortadan kalkmasının ardından Fenerbahçe, teklifini düşürdü ve pazar günü planlanan uçuşu iptal etti. Bu karar sonrası Portekiz ekibi çılgına döndü ve indirimi reddetti.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN TAVRI NET
Ancak masadan kalkmayan Fenerbahçe yönetimi, elinin güçlü olduğunu düşünüyor. Bunun sebebi ise Kerem Aktürkoğlu'nun net tavrı. Yıldız futbolcu, Benfica'da kalmak istemediğini resmen iletti ve indirim yapılmasını talep etti.
Haftalardır "Fenerbahçe'de oynamak istiyorum" mesajı veren Kerem, bu baskıyla transferin önünü açmayı planlıyor.