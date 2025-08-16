Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'den Benfica'ya pres! İşte Kerem Aktürkoğlu transferinde son durum...
Giriş Tarihi: 16.8.2025 06:59 Son Güncelleme: 16.8.2025 07:09

Fenerbahçe'den Benfica'ya pres! İşte Kerem Aktürkoğlu transferinde son durum...

Fenerbahçe'de bir süredir Kerem Aktürkoğlu transferi için girişimler sürüyordu. Son olarak Benfica ile anlaşmazlık yaşayan sarı-lacivertliler, Portekiz devine milli yıldız için baskısını sürdürüyor. İşte 26 yaşındaki oyuncunun transferindeki son durum...

Samet YÜKSEL Futbol
Fenerbahçe’den Benfica’ya pres! İşte Kerem Aktürkoğlu transferinde son durum...

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun perdesini Göztepe deplasmanında açacak.

Sarı-lacivertlilerin İlk hafta maçı Şampiyonlar Ligi elemesi nedeniyle ertelenmişti. Öte yandan Kanarya'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

BENFICA'YA KEREM BASKISI

Sarı-lacivertli ekibin, haftalardır peşinde olduğu Kerem Aktürkoğlu transferinde sıcak saatler yaşanıyor. 22.5 milyon Euro+2.5 milyon Euro bonus karşılığında el sıkışılan Benfica'ya Fenerbahçe cephesinden beklenmedik bir hamle geldi.

TEKLİF DÜŞÜRÜLDÜ

Milli futbolcunun Nice maçında süre alarak Şampiyonlar Ligi play-off turunda forma giyme ihtimalinin ortadan kalkmasının ardından Fenerbahçe, teklifini düşürdü ve pazar günü planlanan uçuşu iptal etti. Bu karar sonrası Portekiz ekibi çılgına döndü ve indirimi reddetti.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN TAVRI NET

Ancak masadan kalkmayan Fenerbahçe yönetimi, elinin güçlü olduğunu düşünüyor. Bunun sebebi ise Kerem Aktürkoğlu'nun net tavrı. Yıldız futbolcu, Benfica'da kalmak istemediğini resmen iletti ve indirim yapılmasını talep etti.

Haftalardır "Fenerbahçe'de oynamak istiyorum" mesajı veren Kerem, bu baskıyla transferin önünü açmayı planlıyor.

29 GOLLÜK KATKI

Portekiz deviyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunan milli yıldız, geride bıraktığımız sezonda 52 maçta 16 gol 13 asistlik performans ortaya koydu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'den Benfica'ya pres! İşte Kerem Aktürkoğlu transferinde son durum...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz