Fenerbahçe’den Benfica’ya pres! İşte Kerem Aktürkoğlu transferinde son durum...

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN TAVRI NET

Ancak masadan kalkmayan Fenerbahçe yönetimi, elinin güçlü olduğunu düşünüyor. Bunun sebebi ise Kerem Aktürkoğlu'nun net tavrı. Yıldız futbolcu, Benfica'da kalmak istemediğini resmen iletti ve indirim yapılmasını talep etti.