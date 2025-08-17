Konyaspor, Gaziantep FK’yı 3 golle geçti!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
10"uncu dakikada Maxim'in kullandığı köşe atışında ceza sahasında oluşan karambolde Kozlowski'nin şutunu kaleci Deniz çeldi.
18'inci dakikada Konyaspor, öne geçti. Adil'in pasında topu önünde bulan Ndao'nun ceza sahası yayından şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0.
40'ıncı dakikada Ndao'nun pasında ceza sahasında topu önünde bulan Umut Nayir'in şutu üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
50'nci dakikada Konyaspor farkı 2'ye yükseltti. Sağ kanattan Umut Nayir'in ortasında, ceza sahasında topla buluşan Ndao'nun pasında Aleksic'in vuruşunda meşin yuvarlak, fileleri havalandırdı. 2-0.
55'inci dakikada Ndao'nun ceza sahası sağ çaprazından şutunda top üstten auta çıktı.
57'nci dakikada Lungoyi'nin pasında topu önünde bulan Rodrigues'in şutunda top yandan auta çıktı.
83'üncü dakikada Konyaspor, farkı 3'ü çıkardı. Kaleci Deniz'in uzun vuruşunda yarı sahada topu önünde bulan Andzouna, topla ceza sahasına girdi. Andzouna'nun şutunda top filelerle buluştu. 3-0.
Karşılaşma Konyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.