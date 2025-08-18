Emrah Başsan Amedspor’a imzayı attı

TFF 1. Lig ekibi Amedspor, transferlerine devam ediyor. Yeşil-kırmızılı takım, son olarak Sakaryaspor kampına katılan fakat transferi gerçekleşmeyerek sözleşmesini fesheden Emrah Başsan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
AMEDSPOR'UN AÇIKLAMASI
"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Emrah Başsan ile 2025-2026 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeşil-kırmızı formamız altında önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Emrah Başsan'a Amedspor kariyerinde başarılar diler, transferin kulübümüze hayırlı olmasını temenni ederiz."