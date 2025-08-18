Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Emrah Başsan Amedspor'a imzayı attı
Giriş Tarihi: 18.8.2025 19:39

Emrah Başsan Amedspor'a imzayı attı

TFF 1. Lig ekibi Amedspor, son olarak Sakaryaspor kampına katılan ancak transfer şartları yerine getirilmediği için kulüple maça çıkmadan sözleşmesini fesheden Emrah Başsan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Emrah Başsan Amedspor’a imzayı attı

TFF 1. Lig ekibi Amedspor, transferlerine devam ediyor. Yeşil-kırmızılı takım, son olarak Sakaryaspor kampına katılan fakat transferi gerçekleşmeyerek sözleşmesini fesheden Emrah Başsan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

AMEDSPOR'UN AÇIKLAMASI

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Emrah Başsan ile 2025-2026 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeşil-kırmızı formamız altında önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Emrah Başsan'a Amedspor kariyerinde başarılar diler, transferin kulübümüze hayırlı olmasını temenni ederiz."

ARKADAŞINA GÖNDER
Emrah Başsan Amedspor'a imzayı attı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz