Paul Onuachu, SABAH Spor’a konuştu! Gol krallığı sorusuna yanıt verdi

ONUACHU SABAH SPOR'A KONUŞTU

Alınan galibiyetin ardından maç çıkışı SABAH Spor mikrofonuna konuşan Paul Onuachu, karşılaşmayı yorumladı. Onuachu, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Zor bir deplasmandı ama kazandık. İki maçta 6 puan elde ettik. Takım olarak çok mutluyuz."

Trabzonspor taraftarı gol kralı olacağına inanıyor. Bu konuda ne dersin?

Onuachu: "Taraftarımız harika. Bugün buraya bizi desteklemeye geldiler. Gerçekten onlara çok minnettarız. Gol krallığı için lig ilerledikçe göreceğiz."