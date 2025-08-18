Paul Onuachu, SABAH Spor’a konuştu! Gol krallığı sorusuna yanıt verdi

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılan Trabzonspor, puanını 6'ya yükseltti. Maçın tek golü yeni transfer Felipe Augusto'dan geldi.
ONUACHU SABAH SPOR'A KONUŞTU
Alınan galibiyetin ardından maç çıkışı SABAH Spor mikrofonuna konuşan Paul Onuachu, karşılaşmayı yorumladı. Onuachu, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Zor bir deplasmandı ama kazandık. İki maçta 6 puan elde ettik. Takım olarak çok mutluyuz."
Trabzonspor taraftarı gol kralı olacağına inanıyor. Bu konuda ne dersin?
Onuachu: "Taraftarımız harika. Bugün buraya bizi desteklemeye geldiler. Gerçekten onlara çok minnettarız. Gol krallığı için lig ilerledikçe göreceğiz."
Trabzonspor'un yıldızı Paul Onuachu, Sabah Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
