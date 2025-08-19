Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Felipe Melo’dan ilginç Mert Hakan Yandaş paylaşımı!
Giriş Tarihi: 19.8.2025 19:42

Bir dönem Galatasaray forması giyen Felipe Melo’dan Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş için flaş bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Mert Hakan Yandaş'ın doğum gününü esprili bir dille kutladı.

Melo sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe'ye büyük saygım var. Sahada rakibiz ama tarih boyunca rekabetimiz hep sürecek. Bu vesileyle büyük bir Felipe Melo hayranı olduğunu öğrendiğim Fenerbahçe kaptanına nice seneler dilerim." İfadelerini kullandı.

MERT HAKAN'DAN CEVAP

Mert Hakan Yandaş ise Melo'nun bu paylaşımına, "Hayranız sana" ifadesiyle cevap verdi.

İkili arasındaki bu atışma sosyal medyada günün en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

