Felipe Melo’dan ilginç Mert Hakan Yandaş paylaşımı!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Mert Hakan Yandaş'ın doğum gününü esprili bir dille kutladı.

Melo sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe'ye büyük saygım var. Sahada rakibiz ama tarih boyunca rekabetimiz hep sürecek. Bu vesileyle büyük bir Felipe Melo hayranı olduğunu öğrendiğim Fenerbahçe kaptanına nice seneler dilerim." İfadelerini kullandı.

MERT HAKAN'DAN CEVAP

Mert Hakan Yandaş ise Melo'nun bu paylaşımına, "Hayranız sana" ifadesiyle cevap verdi.