Gençlerbirliği’nin yeni transferi takımla ilk antrenmanına çıktı

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 23 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarına başladı. Başkent ekibinin akşam saatlerinde yaptığı antrenmana, takımın yeni transferi Adama Traore de katıldı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan idmana, oyuncular ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Daha sonra 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden antrenmanda dar alanda çeşitli pas organizasyonları yapıldı. Minyatür kalelerden kurulu alanda hedefli oyun oynayan kırmızı-siyahlı ekip, yarı sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu üyeleri de tribünden takip etti.