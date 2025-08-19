Kanatlanma zamanı!

Beşiktaş'ta merakla beklenen sol kanat transferinin bu hafta tamamlanması hedefleniyor. Jadon Sancho'ya son olarak Roma talip olurken iki taraf arasında görüşmeler olumsuz sonuçlandı.İngiliz futbolcunun tarafıyla geçtiğimiz hafta bir görüşme daha yapıldı. Sancho cephesi, Beşiktaş'a bu hafta içi cevap verecek. Sol kanat için gündemde yer alan Armand Lauriente ile olumlu temaslar kurulurken İtalyan ekibi ile bonservis pazarlığı sürüyor.Sol kanat için Fransa Ligue 2'de St. Etienne forması giyen20 milyon Euro'luk istek olsa da oyuncunun kapısını kimse çalmayınca Fransız ekibi Beşiktaş'a daha düşük fiyatla yeşil ışık yakmaya şimdiden başladı.