Kanatlanma zamanı!

Beşiktaş'ta merakla beklenen sol kanat transferinin bu hafta tamamlanması hedefleniyor. Jadon Sancho'ya son olarak Roma talip olurken iki taraf arasında görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Önceliğini Avrupa'nın büyük liglerine veren Sancho için pusuda bekleyen siyahbeyazlılar, oyuncu tarafının kendilerine nihai yanıtı vermesini bekliyor.
İngiliz futbolcunun tarafıyla geçtiğimiz hafta bir görüşme daha yapıldı. Sancho cephesi, Beşiktaş'a bu hafta içi cevap verecek. Sol kanat için gündemde yer alan Armand Lauriente ile olumlu temaslar kurulurken İtalyan ekibi ile bonservis pazarlığı sürüyor. 2027 yılında sözleşmesi bitecek olan Fransız futbolcu için İtalyanlar 20 milyon Euro isterken Kartal fiyat kırmaya çalışıyor.
Sol kanat için Fransa Ligue 2'de St. Etienne forması giyen Zuriko Davitashvili'de
20 milyon Euro'luk istek olsa da oyuncunun kapısını kimse çalmayınca Fransız ekibi Beşiktaş'a daha düşük fiyatla yeşil ışık yakmaya şimdiden başladı.