Son sürat geliyor

1 aydır büyük çaba sarfedilen Kerem Aktürkoğlu transferinde sarı-lacivertliler artık son virajda. Başkan Ali Koç, transferdeki pürüzleri ve ödeme planını çözmek için dün Benfica yönetimiyle görüşmelere bire bir başladı.
Oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde F.Bahçe'ye karşı oynamasını engellemek için Nice maçında süre verilmesinin ardından sarı-lacivertliler, teklifi düşürüp 18 milyon Euro+bonuslar önermişti. Bu teklif ise 30 dakika içinde Benfica tarafından reddedilmişti. F.Bahçe, Kerem için teklifini revize etme kararı alırken 20 milyon Euro artı bonuslar önerilecek. Portekiz basınına göre Benfica ise 25 milyon Euro garanti ücret içeren bir bonservis istiyor.