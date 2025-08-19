Son sürat geliyor

1 aydır büyük çaba sarfedilen Kerem Aktürkoğlu transferinde sarı-lacivertliler artık son virajda.Oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde F.Bahçe'ye karşı oynamasını engellemek için Nice maçında süre verilmesinin ardından sarı-lacivertliler, teklifi düşürüp 18 milyon Euro+bonuslar önermişti. Bu teklif ise 30 dakika içinde Benfica tarafından reddedilmişti.