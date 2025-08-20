Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Jackson Muleka Süper Lig'e geri döndü
Giriş Tarihi: 20.8.2025 19:38 Son Güncelleme: 20.8.2025 19:38

Jackson Muleka Süper Lig'e geri döndü

Konyaspor, Demokratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka'yı transfer etti.

AA
Jackson Muleka Süper Lig’e geri döndü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Demokratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka'yı kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, forvette görev yapan 25 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Muleka ile Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.

Standard Liege, Kasımpaşa, Beşiktaş ve son olarak Al-Kholood Kulübünde oynayan Muleka, 15 kez Kongo Milli Takımı'nda forma giydi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Jackson Muleka Süper Lig'e geri döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz