Yerli operasyonu

Takımı revizyona sokan ve yeni isimlerle takviye eden Beşiktaş, yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek için harıl harıl çalışıyor. Son olarak Taylan Bulut'u alan siyah-beyazlılar, 3 oyuncu için masada. Beşiktaş, kanat bölgesine alternatif için Hollanda'da NEC Nijmegen'de forması giyen 21 yaşındaki Türk asıllı Hollandalı futbolcu Başar Önal listeye alınırken temaslar sürüyor.

RIDVAN, KULÜPLERİN ANLAŞMASINI BEKLİYOR

Semih'in Cagliari'ye kiralanması sonrası takviye isteyen Beşiktaş, Porto'da forma giyen milli futbolcu Deniz Gül'ü kadrosuna katmaya çalışıyor. Siyah-beyazlılar, 21 yaşındaki futbolcu için kulübünün istediği 8-9 milyon Euro civarı bonservisi aşağı çekmeye uğraşıyor. Rıdvan Yılmaz için Rangers ile pazarlıklar sürdürüyor. 1 yıl kontratı kalan 24 yaşındaki sol bek için İskoç ekibi 3.5 milyon Euro talep ederken Beşiktaş fiyatın düşmesini istiyor. Rıdvan, eski takımı ile prensipte anlaşırken iki ekibin el sıkışmasını bekliyor.