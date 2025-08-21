Beşiktaş, İsviçre’de avantaj peşinde! Solskjaer’in ilk 11 tercihi belli oldu

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Lausanne ile karşılaşacak. İsviçre'nin Lozan kentindeki La Tuiliere Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.15'te başlayacak. Müsabakada Norveç Futbol Federasyonundan hakem Sigurd Kringstad düdük çalacak. Kringstad'ın yardımcılıklarını Runar Langseth ile Ole Andreas Haukasen üstlenecek. Zorlu maç öncesi ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
LAUSANNE: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Sene, Diakite.
BEŞİKTAŞ: Ersin, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Jurasek, Orkun, Ndidi, Rashica, Joao Mario, Rafa Silva, Abraham.
Sezona UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e iki maçta da yenilerek başlayan siyah-beyazlı futbol takımı, yoluna Konferans Ligi'nde devam ediyor.
Beşiktaş, Konferans Ligi'nin 3. eleme turunda İrlanda takımı St. Patrick's'i iki karşılaşmada da yenerek tur atladı. Siyah-beyazlılarda hedef Lausanne'ı da eleyerek adını lig aşamasına yazdırmak.
EKSİKLER
Siyah-beyazlı takımda Lausanne karşısında Mustafa Hekimoğlu, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Mert Günok, Ernest Muçi ve Svensson da maç kadrosunda yer almadı.
SVENSSON VE MERT GÜNOK İÇİN AÇIKLAMA
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşma öncesi Mert Günok ve Svensson için açıklama yaptı. Norveçli teknik adam, "İkisi de sakat. Dün antrenmanda sakatlandılar. Umarım iyileşirler. Ufak sakatlıkları olduğu için kadroya alamadık. Formasyon değişikliği de olur." dedi.
SON 3 MAÇTA 3 GALİBİYET
Beşiktaş, Avrupa'da ve Süper Lig'de oynadığı son 3 resmi maçı kazandı. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'e kaybettiği 2 karşılaşmanın ardından toparlandı.
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda karşılaştığı İrlanda takımı St. Patrick's'i 2 maçta da yenen Beşiktaş, ligde de ikas Eyüpspor'u mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Siyah-beyazlı takım, Lausanne'ı deplasmanda yenerek hem galibiyet serisini sürdürmeyi hem de rövanş öncesinde avantaj elde etmeyi hedefliyor.