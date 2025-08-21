Beşiktaş, İsviçre’de avantaj peşinde! Solskjaer’in ilk 11 tercihi belli oldu

EKSİKLER

Siyah-beyazlı takımda Lausanne karşısında Mustafa Hekimoğlu, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Mert Günok, Ernest Muçi ve Svensson da maç kadrosunda yer almadı.

SVENSSON VE MERT GÜNOK İÇİN AÇIKLAMA

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşma öncesi Mert Günok ve Svensson için açıklama yaptı. Norveçli teknik adam, "İkisi de sakat. Dün antrenmanda sakatlandılar. Umarım iyileşirler. Ufak sakatlıkları olduğu için kadroya alamadık. Formasyon değişikliği de olur." dedi.