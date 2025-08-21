Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bournemouth, Amine Adli'yi transfer etti!
Giriş Tarihi: 21.8.2025 12:29

Bournemouth, Amine Adli'yi transfer etti!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, Almanya'nın Bayer Leverkusen takımından Amine Adli'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Bournemouth Kulübü, 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Amine Adli ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Adli, Bournemouth gibi bir kulüpte oynamaktan çok gurur duyduğunu belirterek "Etrafımdaki insanlar bana burada büyük bir güven veriyor ve tesislerden çok etkilendim. Kulüpteki insanlar sevgi dolu, bu yüzden Bournemouth için oynamaktan çok mutlu ve gururluyum, umarım iyi şeyler başarırım," ifadelerini kullandı.

Bayer Leverkusen'le Bundesliga, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşayan Faslı futbolcu, Fas milli takımıyla 15 maçta 1 gol kaydetti.

