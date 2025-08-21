Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Kocaelispor maçı hazırlıkları başladı
Giriş Tarihi: 21.8.2025 19:48

Fenerbahçe'de Kocaelispor maçı hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 23 Ağustos Cumartesi günü Kocaelispor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Benfica maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi. İdmanın, pas, taktik ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı bildirildi.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Dorgeles Nene, takımıyla ilk idmanına çıktığı aktarıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

