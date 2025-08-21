Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'a Diogo Costa'da kötü haber!
Galatasaray'a Diogo Costa'da kötü haber!

Kaleci arayışlarını sürdüren ve belirli isimlerle görüşmeler yapan Galatasaray yönetimi kaleci adayları olarak Ederson ve Diogo Costa ile temas halinde. Sarı-kırmızılı yönetime Portekizli kaleciden kötü haber geldi.

Süper Lig'e ikide iki yaparak giren Galatasaray'da gözler yapılacak olan kaleci transferine çevrildi. Ederson ile görüşen sarı-kırmızılı yönetim, alternatif isimlerle de temas halinde.

DIOGO COSTA'DAN KÖTÜ HABER

Portekiz gazetesi A Bola'ya göre, Porto, Galatasaray'ın kaleci Diogo Costa için yaptığı 20 milyon avroluk (17 milyon sterlin/22 milyon dolar) teklifi reddetti. Portekiz kulübü, kaptanını ve 1 numaralı oyuncusunu dokunulmaz olarak görüyor ve onu 75 milyon avro (63 milyon sterlin/81 milyon dolar) tutarında bir serbest kalma maddesi ile koruyor.

Teklif, Porto'nun değerlemesinin çok altında görüldü ve kulüp, Francesco Farioli yönetimindeki en önemli varlıklarından birini pazarlığa açmak istemedi.

