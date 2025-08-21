Galatasaray’a Diogo Costa’da kötü haber!

Süper Lig'e ikide iki yaparak giren Galatasaray'da gözler yapılacak olan kaleci transferine çevrildi. Ederson ile görüşen sarı-kırmızılı yönetim, alternatif isimlerle de temas halinde.

DIOGO COSTA'DAN KÖTÜ HABER

Portekiz gazetesi A Bola'ya göre, Porto, Galatasaray'ın kaleci Diogo Costa için yaptığı 20 milyon avroluk (17 milyon sterlin/22 milyon dolar) teklifi reddetti. Portekiz kulübü, kaptanını ve 1 numaralı oyuncusunu dokunulmaz olarak görüyor ve onu 75 milyon avro (63 milyon sterlin/81 milyon dolar) tutarında bir serbest kalma maddesi ile koruyor.

Teklif, Porto'nun değerlemesinin çok altında görüldü ve kulüp, Francesco Farioli yönetimindeki en önemli varlıklarından birini pazarlığa açmak istemedi.