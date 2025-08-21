Gaziantep FK, Luis Perez’i kadrosuna kattı!

Gaziantep Futbol Kulübü, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Kırmızı-siyahlılar, İspanyol sağ bek Luis Perez'i kadrosuna kattı. Kulübün açıklamasında, 30 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
İspanyol futbolcunun, başkan Memik Yılmaz'ın katılımıyla düzenlenen törende sözleşmeyi imzaladığı aktarılan açıklamada, "Luis Perez'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Geçtiğimiz sezon Real Valladolid formasıyla 33 maça çıkan Perez, sağ bek ve zaman zaman sağ kanatta da görev aldı.