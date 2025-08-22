Bayern Münih’ten sezona muhteşem başlangıç

Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Bayern Münih, Allianz Arena'da Leipzig'i konuk etti. Bayern Münih, sezona fırtına gibi başlayarak, Leipzig'i gol yağmuruna tuttu. 27 ve 42. dakikada Michael Olise ve 32. dakikada Luis Diaz'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamlayan ev sahibi, ikinci yarıda da gollerine devam etti. İkinci yarıda Alman devinin İngiliz golcüsü Harry Kane sahneye çıktı ve 64, 74 ve 78. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı. Böylece Bayern Münih sahadan 6-0 galip ayrıldı.Öte yandan Leipzig'in Göztepe'den transfer ettiği Romulo, 46. dakikada Lois Openda'nın yerine oyuna dahil oldu.