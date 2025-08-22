Dorgeles Nene: "Kendimi güçlü ve hazır hissediyorum"





"KENDİMİ GÜÇLÜ VE HAZIR HİSSEDİYORUM"

Fiziksel ve mental olarak kendisini hazır hissettiğini söyleyen Malili milli oyuncu, "Fizik olarak fazlasıyla hazır hissediyorum, mental olarak da aynı şekilde kendimi güçlü ve hazır hissediyorum. Dolayısıyla bana görev geldiği takdirde elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Çok büyük bir camiadayım ve bu büyük kulüp için büyük camia için ben de en iyisini yapacağım ve her şeyin yolunda gideceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"TARAFTARIMIZI HAYRANLIKLA SEYRETTİM"

Benfica maçını tribünden izleyen Nene, Kadıköy'deki atmosfer hakkında ise, "Gerçekten inanılmazdı ve harikaydı. Taraftarlarımız çok güçlü bir ortam ve atmosfer oluşturdu. Aslında ben maçı tribünde seyrederken bir yandan da takımıma katkı sağlayabilmek adına soyunma odası ve sahada olmayı çok istedim. Çünkü taraftarlarımızın göstermiş olduğu destek tezahüratları gerçekten çılgıncaydı, dolayısıyla hayranlıkla seyrettim" dedi.