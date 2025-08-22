Galatasaray’ın eski futbolcusuna kötü haber! 6 ay sahalardan uzak kalacak

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra 1 yıl kulüpsüz kalan Serge Aurier bu yaz Persepolis'e imza atmıştı. Fildişi Sahilli oyuncuya kötü haber geldi.
İran medyasında yer alan habere göre; Aurier'de Hepatit B tespit edildi. Hastalığının ortaya çıkmasının ardından tedavisine başlanan tecrübeli sağ bek 6 ay sahalardan uzak kalacak.
32 yaşındaki futbolcu, bu yaz İran ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. 2023-2024 sezonunun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık geçiren Aurier, Cimbom'da sadece 4 maça çıkmıştı.