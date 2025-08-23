Avrupa’da 78 milyon euroluk transfer açıklandı

Arsenal, Crystal Palace forması giyen Eberechi Eze'yi transfer etti. İngiliz ekibi, yıldız futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Londra temsilcisi, 27 yaşındaki oyuncu için Palace'a bonuslarla birlikte 78 milyon euro ödeyecek.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Eze transferiyle ilgili, "Eberechi'yi Arsenal'e getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Hücum oyunumuza yeni bir boyut kazandıracak güçlü ve heyecan verici bir oyuncu. Oyuncu olarak yeteneği ve zekası kadar, kariyeri boyunca çok çalışarak bugün bulunduğu noktaya gelmesi de dikkat çekici" dedi.