Fenerbahçe, Avrupa devini reddetti! Mourinho’nun gözdesine teklif yağıyor...

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek için İtalya Serie A devi Inter'den teklif geldi.

İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre Milano ekibi, 20 Ağustos'ta genç oyuncu için 16 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Yusuf Akçiçek'e, Inter'in yanı sıra Paris Saint-Germain'in de ilgisinin bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan Premier League ve Bundesliga'nın önde gelen takımlarının da genç futbolcuyu yakından takip ettiği belirtiliyor.



FENERBAHÇE 20 MİLYON İSTİYOR

Fenerbahçe'nin ise genç oyuncu için en az 20 milyon Euro bonservis beklediği aktarıldı. Sarı-lacivertli formayla 27 resmi maçta görev yapan Yusuf Akçiçek, 2 gol ve 1 asist katkısında bulundu.