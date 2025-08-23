Ronaldo’nun en zor imzası!

40 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ve 10 yıldır beraber olduğu Georgina Rodriguez, 11 Ağustos'ta nişanlandı. Portekiz basınından TV Guia'nın haberine göre; birlikteliklerini yakında resmiyete dökmeye hazırlanan çiftin, olası ayrılık ihtimaline karşı yıllar önce bir evlilik sözleşmesi imzaladığı ortaya çıktı. Tahmini serveti,olan Cristiano Ronaldo ile sevgilisi arasında yapılan anlaşma dudak uçuklattı.Ömür boyu aylık 121 bin dolarÖmür boyu emeklilik aylık 110 bin dolarLa Finca'daki 5,6 milyon dolarlık gayrimenkulÇocuk desteği - aylık 500 bin dolarYılda 2 milyon dolar - kişisel bakım2 lüks arabaYılda iki kez tatil