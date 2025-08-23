Ronaldo’nun en zor imzası!

40 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ve 10 yıldır beraber olduğu Georgina Rodriguez, 11 Ağustos'ta nişanlandı. Portekiz basınından TV Guia'nın haberine göre; birlikteliklerini yakında resmiyete dökmeye hazırlanan çiftin, olası ayrılık ihtimaline karşı yıllar önce bir evlilik sözleşmesi imzaladığı ortaya çıktı. Tahmini serveti, 850 milyon dolar
olan Cristiano Ronaldo ile sevgilisi arasında yapılan anlaşma dudak uçuklattı. İşte yollar ayrılırsa 50 milyon dolar tazminata hak kazanacak Rodriguez'in, CR7'den alacakları:
Ömür boyu aylık 121 bin dolar
Ömür boyu emeklilik aylık 110 bin dolar
La Finca'daki 5,6 milyon dolarlık gayrimenkul
Çocuk desteği - aylık 500 bin dolar
Yılda 2 milyon dolar - kişisel bakım
2 lüks araba
Yılda iki kez tatil