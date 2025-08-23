Son dakika Galatasaray haberi: Barış Alper Yılmaz, Kayserispor maçında yok!

Süper Lig'e 2'de 2 galibiyet yaparak başlayan Galatasaray'da tek hedef Kayserispor deplasmanından 3 puan ile ayrılmak. NEOM'dan gelen teklif sonrası antrenmanlara çıkmayan Barış Alper Yılmaz, Kayseri deplasmanında kafilede yer almadı.

Karagümrük'e karşı oyuna sonradan giren ve fiziksel olarak günden günde hazır hale gelen Victor Osimhen ise bu maç ile beraber ilk 11'e dönüyor. Barış Alper'in yanı sıra Lemina da Kayserispor'a karşı oynayamayacak. Orta saha oyuncusunun sakatlığının bulunduğu ve bu nedenle aday kadroya alınmadığı bildirildi.

Deniyimli teknik adam, Hem Gaziantep hem de Karagümrük maçlarında kalesini gole kapatan savunma düzeninden oldukça memnun ve herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmüyor.

Hücum hattında ise Nijeryalı yıldız Osimhen'e şans vermeyi planlayan Okan Buruk, yıldız oyuncunun hemen arkasında Yunus-Sara-Sane üçlüsünü birlikte kullanmayı düşünüyor.