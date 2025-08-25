Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ın yeni transferi El Bilal Toure, İstanbul'a geldi!
Giriş Tarihi: 25.8.2025 15:20 Son Güncelleme: 25.8.2025 15:27

Beşiktaş'ın yeni transferi El Bilal Toure, İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ın İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'dan kadrosuna kattığını açıkladığı golcü oyuncu El Bilal Toure, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş’ın yeni transferi El Bilal Toure, İstanbul’a geldi!

Beşiktaş, yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için profesyonel futbolcu El Bilal Toure'nin transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Siyah-beyazlılar, Malili santrafor oyuncusu El Bilal Toure için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderdiği açıklamada şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Atalanta ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Açıklamada, "Profesyonel Futbolcu El Bilal Toure'nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Atalanta'da forma giyen golcü futbolcu El Bilal Toure, sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a geldi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ın yeni transferi El Bilal Toure, İstanbul'a geldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz