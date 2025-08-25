Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Erzurum’da Pendik’ten müthiş dönüş!
Giriş Tarihi: 25.8.2025

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Erzurumspor- Pendikspor maçı nefesleri kesti. 3-3 sona eren mücadelede puanlar paylaşıldı. İlk 24 dakika içinde Erzurumspor, Mustafa (11), Baiye (19) ve Benhur'un (24) golleriyle devreyi önde tamamladı. Ancak ikinci yarı pes etmeyen Pendik, muhteşem bir dönüşe imza attı. 63'te Wilks, 71'de penaltıdan Clarke-Harris'in golleriyle farkı indiren İstanbul ekibi, 88'de de Thuram ile beraberliği kurtardı. Yenilmezliğini sürdüren iki takım da ligde 5 puana yükseldi. Diğer sonuçlar: Bolu-Keçiörengücü: 2-1, Amed-Sivas: 4-2, Ümraniye-Hatay: 1-1.
